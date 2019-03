Operaio ustionato sul lavoro in Sardegna

È stato investito da una fiammata mentre saldava delle tubature. Un operaio di 60 anni è stato trasportato con l'elisoccorso al centro ustionati di Sassari a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata a Sanluri. L'uomo stava lavorando in campagna alla periferia del paese, stava sistemando alcune tubature per il Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale, utilizzando la fiamma ossidrica.

Forse a causa di un movimento errato una fiammata lo ha investito in pieno provocandogli ustioni al torace e al braccio. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. L'operaio è stato trasportato dal 118 al vecchio campo sportivo di Sanluri dove poi è stato prelevato dall'elisoccorso. Ricoverato a Sassari, non è in pericolo di vita.