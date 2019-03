Time In Jazz, tra temi le migrazioni

Sarà ancora la musica la protagonista, ma ci saranno anche letteratura, cinema, ambiente e i temi sociali alla trentaduesima edizione di Time In Jazz, in Sardegna dal 7 al 16 agosto. L'epicentro del festival sarà come sempre Berchidda, paese natale del fondatore e direttore artistico, il trombettista di fama mondiale Paolo Fresu, ma gli eventi si snoderanno anche in altre zone dell'isola.

Tra i tanti ospiti ci saranno anche Nils Petter Molvær, Omar Sosa, Gegè Munari, Ornella Vanoni, Danilo Rea, Claudio Fasoli e l'Orchestra Mirko Casadei. "La Sardegna di Time in Jazz - ha detto Fresu - sta idealmente tra l'Africa e l'Europa. E' una terra di mezzo in quell'oceano contemporaneo delle nuove migrazioni degli anni Duemila che è il Mediterraneo".