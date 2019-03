Abbanoa: menzione speciale a Premio ItaliaDecide

"Un efficace esempio di recupero di una situazione deficitaria scarsamente industriale e frammentata (ha aggregato in pochi anni oltre 350 Comuni) che ora marcia su un profilo di efficace e sana gestione". Con queste motivazioni ad Abbanoa è stata riconosciuta la menzione speciale per il prestigioso Premio ItaliaDecide "Amministrazione, Cittadini, Imprese" riservato quest'anno alle Società pubbliche dei Servizi idrici integrati. La premiazione alla Camera dei Deputati alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente della Camera, Roberto Fico, del ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, del vice presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, del presidente dell'associazione ItaliaDecide ed ex presidente della Camera, Luciano Violante, dell'amministratore unico di Abbanoa Abramo Garau e del direttore generale Sandro Murtas.

Le motivazioni del riconoscimento riservato ad Abbanoa prendono in considerazione la spinta sulla riorganizzazione e al risanamento societario, condizione indispensabile per lo sviluppo in corso. È stato anche posto l'accento sulla riordino che ha consentito di garantire una gestione industriale al Servizio idrico integrato della Sardegna che in precedenza versava in condizioni fortemente critiche.