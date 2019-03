Regione: Solinas avvia le consultazioni

Domenica dedicata alle prime consultazioni ufficiali per la formazione della Giunta regionale.

Oggi, a partire dalle 10 a Villa Devoto, il neo presidente della Regione Christian Solinas, ha già incontrato le delegazioni di Energie per l'Italia, Uds, Fortza Paris e Sardegna Venti20. Tra queste forze politiche, il movimento fondato da Stefano Tunis approderà sicuramente a uno dei dodici assessorati, probabilmente all'Ambiente. Oggi a rappresentare Sardegna Venti20 c'era però il sindaco di Sant'Antioco Ignazio Locci. Il giro di consultazioni proseguirà nel pomeriggio a partire dalle 16 quando Solinas incontrerà la delegazione dell'Udc. Seguiranno i vertici con Fratelli d'Italia, Riformatori, Sardegna Civica, Forza Italia. Alle 19.30 l'ultimo appuntamento in calendario, quello con il primo partito della coalizione, la Lega.

Domani e martedì, il neo governatore potrà mantenere i contatti con gli alleati solo via telefono perché sarà a Bruxelles visto che l'Europa ha mosso rilievi importanti sui bandi della continuità sarda che dovrà partire il 17 aprile.

Solinas ha già preso contatti con l'Italrapp a Bruxelles ed ottenuto il supporto dell'ambasciatore Michele Quaroni per un vertice con la Direzione generale della Mobilità e dei trasporti e la Direzione generale della Concorrenza ed il Gabinetto del Commissario Europeo competente.