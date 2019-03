Lavoratori Aras, pronti a scioperare

"Siamo furiosi: i bandi per i nostri concorsi sono bloccati, perché la Giunta uscente non è stata in grado di fare bene i calcoli e mancano all'appello risorse importanti per il nostro ingresso in Laore". Sono pronti ad uno sciopero ad oltranza a partire da lunedì 25 i circa 200 lavoratori dell'associazione regionale allevatori Aras, che questa mattina hanno protestato davanti alla sede dell'assessorato regionale della Programmazione, a Cagliari, indossando le magliette rosse simbolo della loro battaglia per il lavoro.

"Abbiamo scoperto che il blocco del bando per i nostri concorsi deriva dal fatto che mancherebbe parte del finanziamento per la gestione del personale - spiega all'ANSA Paola Naitana una portavoce dei lavoratori - sono disponibili 11,6 milioni, ma mancano all'appello le risorse per l'acquisto dei mezzi che ci serviranno per andare a svolgere il nostro lavoro nelle campagne". Da qui l'appello alla direttrice generale di Laore, Maria Ibba, affinché mandi avanti i concorsi, "secondo le direttive impartite dal ministero", e alla nuova Giunta regionale perché, in uno dei primi provvedimenti, trovi le risorse mancanti con una variazione di bilancio alla Finanziaria 2019.

Ai bandi potrebbero partecipare in prima battuta 227 lavoratori Aras,.mentre con un secondo bando altri 25 circa con secondo bando.