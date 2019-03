Anas:pavimentazione 554 nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - Sono iniziati i lavori da parte dell'Anas della nuova pavimentazione sulla Statale 554 "Cagliaritana", che prevedono interventi all'interno dell'Area Metropolitana di Cagliari.

I lavori fanno parte del piano di manutenzione per il risanamento profondo del manto stradale e prevedono la posa in opera di asfalto drenante al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell'infrastruttura.

Lungo il tracciato compreso tra Cagliari, Selargius, Monserrato, Quartucciu e Quartu S.Elena, in tratti saltuari dal km 1,500 (svincolo Quadrifoglio) al km 11,850 (svincolo Quartucciu) i lavori si svolgeranno in orario notturno (tra le ore 22 e le 6) al fine di ridurre i disagi agli utenti. Il traffico verrà deviato alternativamente sulle corsie e di marcia e sorpasso, in entrambe le direzioni. Le stesse limitazioni saranno invece in vigore in orario diurno lungo il tratto compreso tra lo svincolo di Gannì (km 18,200) e Terra Mala, nei territori di Quartucciu, Quartu e Maracalagonis.

L'avvio dei lavori è stato programmato tenendo conto dei maggiori flussi di traffico previsti durante la stagione estiva e la conclusione degli interventi è prevista entro il mese di giugno. (ANSA).