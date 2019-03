Turismo,la Gallura in vetrina con Insula

Il Cipnes di Olbia, nell'ambito del programma di marketing territoriale "Insula-Sardinia Quality World", ha definito per la stagione 2019 il network promozionale Insula che si articolerà secondo una serie di attività promo-commerciali denominate "Sardinia Village", in attesa dell'apertura della piattaforma "Expo Sardegna", nel golfo gallurese, i cui lavori, finanziati dalla Regione per 17 milioni di euro, saranno ultimati entro marzo 2020, come previsto da un recente accordo sottoscritto dall'impresa appaltatrice.

A Porto Cervo, con l'apertura dei locali nel mese di giugno 2019, è previsto un mega stand nell'area della Nuova Marina: circa mille metri quadrati con vetrine espositive, due show room tematici dedicati alla promozione e vendita dell'artigianato artistico, moda e design della Sardegna, e alla presentazione e vendita delle produzioni food & wine di filiera sarda; di fronte al porto turistico di Porto Cervo Marina invece ci sarà un'area destinata alla somministrazione di cibi e bevande. Costo dell'iniziativa: 1,8 milioni di euro.

Nel sud Sardegna a Santa Margherita di Pula, all'interno del forte village, sarà realizzata un'area promozionale, composta da un ristorante Insula, con 60 coperti di fronte alla piscina centrale, e da una zona commerciale già presente nel 2018. A Porto Rotondo-Marinella, all'interno dell'hotel Abi D'Oru verrà sistemata un'unità operativa Insula dedicata alla promozione delle imprese associate, mentre viene confermato anche per il 2019 lo show room all'interno della Nave Moby Dada (Olbia-Civitavecchia), e ne saranno aperti di nuovi sulla Moby Wonder (Olbia-Livorno) e Tirrenia Janas (Olbia-Genova).

Sono inoltre in corso trattative con il gruppo Loi e con il Forte Village per l'allestimento di spazi con il noto gruppo alberghiero Iti hotels (Resort Marina Beach di Orosei) e in un prestigioso hotel (Forte Village City), di prossima apertura nel centro di Cagliari.