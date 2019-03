Sequestrati 24mila articoli contraffatti

I Baschi Verdi della seconda Compagnia di Cagliari hanno sequestrato 23.820 articoli in un esercizio commerciale dell'hinterland cagliaritano. Per il titolare della ditta individuale è scattata la denuncia per contraffazione e di frode in commercio e le sanzioni amministrative per 5.148 euro.

Tra i quasi 24mila prodotti sequestrati, 41 prodotti contraffatti - jeans, borse ed accessori moda - riconducibili a noti brand di moda, 211 accessori per personal computer e telefoni cellulari riportanti la marcatura CE contraffatta e 23.568 articoli (cover per pc e tablet, giocattoli e calzature) commercializzati in violazione del Codice del Consumo in quanto privi di etichettatura, indicazioni in lingua italiana e dei dati identificativi dell'importatore estero.

I Finanzieri hanno inoltre rinvenuto 6.930 euro in contanti, nascosti all'interno di un borsello munito di antitaccheggio e posto all'interno della scatola dove erano presenti i prodotti contraffatti.

Sotto il profilo del contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, le Fiamme Gialle cagliaritane dall'inizio dell'anno hanno sequestrato 597.731 articoli non sicuri e 138.576 articoli contraffatti, mentre sono state denunciate 17 persone e ad altre 23 sono state comminate le sanzioni amministrative.