Anziani rapinati in casa da tre banditi

Due anziani sono stati rapinati in casa durante la notte a Villasor, nel Sud Sardegna. Nel mirino dei malviventi è finito un 78enne e la moglie, una donna di 68 anni titolare di una pizzeria da asporto a San Sperate. I banditi sono entrati in azione poco dopo le 23. Erano in tre, avevano i volti coperti e almeno uno di loro era armato di pistola. Hanno scavalcato la recinzione della casa, al centro del paese, e si sono introdotti all'interno sorprendendo i due anziani. Li hanno minacciati e strattonati, si sono fatti consegnare i cellulari e dopo averli scaraventati a terra, per renderli inutilizzabili, hanno obbligato la coppia a consegnare il denaro, 9mila euro in contanti, e alcuni gioielli.

Prima di fuggire hanno imbavagliato la donna per evitare che urlasse e si sono allontanati a bordo di una Fiat 500. È subito scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e il 118. I due anziani sono stati visitati dai medici, ma non sono stati feriti. I carabinieri si sono messi alla ricerca dei malviventi e hanno ritrovato l'auto usata per la fuga, bruciata nelle campagne tra Villasor e Decimomannu: era stata rubata alcuni giorni fa a San Sperate.