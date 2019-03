Sciopero clima: flash mob nel Sulcis

Foto a sostegno dell'iniziativa lanciata da Greta Thunberg "Fridays for Future", cartelli in cartone riciclato e messaggi per chiedere l'attenzione dei governi sui cambiamenti climatici. A Gonnesa, nel Sulcis, è stato organizzato un flash mob organizzato da alcuni attivisti del Movimento Cinquestelle e dell'associazione Neuroni Attivi che hanno sostenuto il "Climatestrike". Le foto con i messaggi sono stati postati sui social network e sulla pagina ufficiale www.fridaysforfuture.it che oggi ha raccolto le immagini di tutte le manifestazioni organizzate nelle oltre 100 piazze italiane.

"Sono sempre più numerosi i cittadini che vogliono aria più pulita, meno plastica nei nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, un futuro sostenibile, in breve più risolutezza politica per il pianeta - spiegano gli organizzatori - Gli scienziati sottolineano che il riscaldamento globale non deve superare 1,5°C, al fine di evitare grandi disastri. Ci resta poco tempo".