Ricerca, staminali e campioni a Cagliari

Modelli di dedizione e lavoro, sportivi di profilo internazionale, storie di sacrifici e rinunce. L'aula magna Alberto Boscolo della Cittadella universitaria di Monserrato ha ospitato l'UniStem day 2019 intitolato The moon doesn't exist. L'appuntamento scientifico internazionale dedicato agli studenti delle scuole superiori ha approfondito i temi della conoscenza, innovazione e ricerca con in primo piano le cellule staminali. Da Chiara Obino - cagliaritana, pluriprimatista di immersioni in apnea, dentista e madre di due figli - a Lucas Castro, argentino, centrocampista del Cagliari attualmente alle prese con la riabilitazione dovuta alla rottura del legamento crociato. Il duo ha catalizzato gli allievi. "Siate sempre determinati e vogliosi di cogliere gli obiettivi che vi darete.

Il mio prossimo appuntamento? Farò i campionati italiani a luglio a Cagliari, la vedo più difficile - ha detto Obino - per i mondiali in Honduras. Il record? Tenterò i 100 metri". Anche da Castro parole motivanti: "Studiare sarà la vostra forza, siate sempre curiosi e grintosi. Non avevo mai visitato la vostra Università, complimenti. La musica? Cagliari, col suo mare, per me è fonte di ispirazione, a breve uscirà il mio secondo disco".

Erano 400 i ragazzi provenienti delle quarte e delle quinte dei licei e degli istituti Alberti, Euclide, Michelangelo, Convitto e De Sanctis-Deledda di Cagliari, Brotzu e Primo Levi di Quartu, Giua di Assemini, Piga di Villacidro, Emanuela Loi e Gramsci-Amaldi di Carbonia, Asproni e Fermi di Iglesias. La giornata - coordinata da Micaela Morelli e Iole Tomassini - si è aperta col filmato di una rock session eseguita dai robot. A seguire il collegamento audio con le Università di Potenza e Granada. Quindi spazio alle relazioni con gli specialisti Valeria Sogos ("Le cellule staminali: biologia e applicazioni"), Carlo Carcassi ("Le cellule staminali in medicina: a che punto è la ricerca biomedica?) e Alessia Zurru (Concorso Reporter di UniStem day 2019). Su "L'antiscienza, la pseudo scienza e la falsa scienza: un'ipoteca sull'innovazione e il futuro dell'Italia" è intervenuta Eugenia Tognotti (Università Sassari).