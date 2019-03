Anas: lavori pavimentazione sulla 131

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla "Carlo Felice", in provincia di Sassari. Gli interventi - spiega l'Anas - fanno parte del piano di manutenzione per il risanamento profondo del manto stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell'infrastruttura.

Dal 18 marzo tra il km 166,000 e il km 168,000, nei territori comunali di Cossoine e Giave, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Sassari con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia. La conclusione dei lavori è prevista entro il 5 aprile. La stessa limitazione sarà inoltre in vigore fino al 26 aprile tra il km 202,200 e il km 205,300, nella medesima carreggiata, nel territorio di Sassari.

L'Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all'applicazione "Vai". (ANSA).