Stellino promossa dirigente superiore

(ANSA) - NUORO, 14 MAR - Il Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato ha promosso alla qualifica di dirigente superiore la dottoressa Giuseppina Maria Rita Stellino, già Vicario del Questore di Nuoro.

Per la questura di Nuoro si tratta di "un importante risultato professionale" con la promozione di un suo alto Dirigente, "che ha profuso il suo impegno in questa provincia dal settembre del 2014". A Stellino gli auguri del Questore e dei Funzionari della Polizia di Stato della provincia.