Lavori su cavalcavia tra SS 131 e 554

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Proseguono i lavori di manutenzione del cavalcavia di collegamento tra la strada statale 131 "Carlo Felice" (al km 5,750) e la sovrastante statale 554 "Cagliaritana", nel territorio comunale di Cagliari.

L'intervento, del valore di 550 mila euro, consiste inizialmente nella rimozione del calcestruzzo superficiale ammalorato e nel successivo risanamento dei ferri di armatura, attraverso la loro passivazione e sabbiatura. Questo trattamento consente di prevenire future ossidazioni, principali cause del distacco dei calcinacci e di futuro possibile indebolimento della struttura. Una fase successiva delle lavorazioni riguarda il completo ripristino superficiale dell'opera. Si tratta del terzo e ultimo intervento sui cavalcavia di collegamento tra le statali 131 e 554. La fine dei lavori è prevista entro aprile 2019. I lavori fanno parte del piano pluriennale Anas per migliorare la sicurezza stradale su tutta la rete sarda. Sono attualmente in corso anche altri interventi su ponti e cavalcavia.