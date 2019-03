Anche a Quartu servizio di car sharing

Anche la città di Quartu potrà godere dei vantaggi del car sharing. Il Consiglio Comunale ha infatti votato all'unanimità l'adesione al programma che la Città Metropolitana di Cagliari sta portando avanti, in modo integrato, in tutto il territorio di competenza. Una novità in linea con gli obiettivi di decongestione del traffico e sviluppo della mobilità sostenibile perseguiti dall'amministrazione. Il prossimo passo sarà l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune e la Città Metropolitana.

Già individuate le zone di sosta dei veicoli riservati al servizio: 12 saranno tra il centro e il Poetto, ciascuna con due posti auto abbinati, altre 4 verranno ricavate nel litorale costiero. "Il car sharing permetterà all'utenza di risparmiare soldi senza rinunciare alle esigenze della mobilità - commenta il sindaco Stefano Delunas - I cittadini che sceglieranno di utilizzarlo avranno infatti la massima flessibilità negli orari e una vasta scelta per quanto riguarda la gamma di veicoli a disposizione, tutti di ultima generazione. Con le auto elettriche peraltro potranno parcheggiare negli stalli blu gratuitamente. Oltre al servizio di utilità per i cittadini stiamo così mettendo in atto politiche di mobilità sostenibile utili a tutta la collettività".