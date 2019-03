360 idee d'impresa a nastri di partenza

Sono circa 365 le domande, quasi una al giorno, presentate in Sardegna dai giovani per richiedere i contributi agevolati per avviare una nuova realtà imprenditoriale, nell'ambito del progetto "Resto al Sud" di Invitalia. Un primo bilancio dell'andamento del progetto nell'Isola è stato tracciato durante l'incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari e Intesa San Paolo a cui hanno preso parte Pierluigi Monceri direttore regionale Lazio, Sicilia e Sardegna di Intesa, la prefetta di Cagliari, Romilda Tafuri, il responsabile marketing di Intesa, Andrea Lecce, mentre i lavori sono stati aperti dal presidente della Camera di commercio di Cagliari, Maurizio De Pascale.

Intesa Sanpaolo è stata tra le prime banche a firmare la convenzione con Invitalia e Abi per "Resto al Sud" che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali per i giovani residenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Sardegna e Sicilia con una 1,2 miliardi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In Sardegna, nel caso in cui venissero approvati tutti i progetti, l'investimento sarà di circa 19 milioni di euro.

"È una opportunità per i giovani - ha sottolineato Monceri - il 65% del denaro che serve per l'investimento lo mette la banca, mentre il 35%, a fondo perduto, arriva da Invitalia. Il denaro finanziato dall'istituto di credito viene restituito in otto anni a tasso zero". La quota minima che si può richiedere è di 50mila euro, la massima di 200mila, nel caso in cui il progetto sia presentato da quattro soci. I settori interessati sono manifattura, artigianato, turismo, costruzioni e servizi alla persona persona, non sono inclusi commercio e agricoltura.

Fino ad ora le domande potevano essere presentate solo dagli under 35, ma con la legge finanziaria 2019, la possibilità di richiedere il finanziamento è stata estesa agli under 46 e ai professionisti: in pratica anche un avvocato, un commercialista, un architetto può chiedere il contributo per aprire lo studio. "Un incentivo molto importante - ha detto De Pascale - adesso chi vuole fare impresa può finalmente realizzarla".