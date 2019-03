Primarie Pd Sardegna, Zingaretti al 70%

I dati sono ancora parziali - manca ancora quello dei seggi di Sassari - ma il risultato complessivo va oltre quello nazionale: in Sardegna Nicola Zingaretti piglia tutto, o quasi. Il governatore del Lazio avrebbe raccolto, secondo le prime indicazioni che arrivano dal Pd dell'Isola, circa il 70% dei consensi del popolo del Partito democratico. Il segretario uscente Maurizio Martina potrebbe arrivare, invece, al 18-20%, mentre Roberto Giachetti potrebbe raggiungere al massimo il 12-13%.

Secondo questo scherma, non rispettato solo in Ogliastra, dove Zingaretti e Martina sono arrivati quasi alla pari, con una manciata di voti di differenza a favore del primo, sui 23 delegati che andranno all'assemblea nazionale dei democratici circa 16-17 potrebbero essere assegnati al vincitore, 4-5 a Martina e 2-1 alla lista di Giachetti. Record anche l'affluenza rispetto alle primarie del 2017, quando si recarono ai seggi 47.210mila sardi: oggi il dato, non ancora ufficiale, parla di oltre 50mila votanti.