Morto folgorato, attesa per autopsia

Sarà effettuata con ogni probabilità giovedì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Vacca, l'operaio di Sestu di 46 anni, morto folgorato sabato pomeriggio. L'uomo avrebbe dovuto effettuare la pulizia di un terreno, ma è stato ucciso da una scarica elettrica da 15 mila volt sprigionata da due cavi di una linea della media tensione.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita ed è per questo motivo che il sostituto procuratore della Repubblica, Alessandro Pili, ha incaricato il medico legale di effettuare l'autopsia, ma l'esame sarà disposto con ogni probabilità oltre la metà della settimana. Servirà poi una seconda consulenza per determinare le modalità dell'incidente.

Proseguono intanto gli interrogatori disposti dalla Procura: i carabinieri di Sestu stanno sentendo i tecnici dell'Enel addetti alla linea. Il corpo dell'operaio, dipendente di una ditta di Sestu, è stato trovato vicino a un autocarro e una ruspa. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118.