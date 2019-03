Primarie Pd, 5 liste e 110 candidati

Iscritti ed elettori del Partito Democratico della Sardegna di nuovo al voto, a pochi giorni dalle regionali del 24 febbraio. Domenica 3 marzo si celebrano le primarie nazionali per scegliere chi tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti sarà il nuovo segretario dem, e per eleggere i mille componenti dell'assemblea nazionale.

Nell'Isola saranno allestiti 160 seggi grazie all'impegno di oltre 500 volontari. In tutto i candidati sardi all'assemblea sono 110 divisi in tre collegi: Cagliari-Sulcis, Nuoro-Oristano-Medio Campidano-Ogliastra, Sassari-Gallura.

Due liste dei sostenitori del governatore del Lazio: "La Sardegna con Nicola Zingaretti" e "Democratici sardi per Zingaretti". Tanti ex Ds ma non solo nella prima: tra gli altri l'ex senatore Ignazio Angioni e Dolores Lai. Nella seconda molti rappresentanti dei popolari riformisti. Due liste a sostegno di Martina: "Fianco a fianco - Martina segretario" con il deputato Gavino Manca e il vicesegretario regionale Franco Sabatini. Il secondo pilastro della mozione è "SardegnE con Martina", il cui leader, non candidato, è il consigliere regionale Roberto Deriu."Sempre avanti" è la lista per Giachetti con Andrea Viola tra i candidati.

Si vota dalle 8 alle 20. Nell'Isola questa tornata di primarie riveste una certa importanza.‬A breve il Pd sardo dovrà decidere quale sarà il suo futuro: congresso regionale oppure proseguire con Emanuele Cani sino alla scadenza naturale della segreteria, prevista nel 2021. Il segretario convocherà l'assemblea dopo le primarie, quasi certamente rimetterà il mandato, assunto in un periodo difficile per i dem sardi, con l'impegno di portare il partito alle regionali.