Campagna vaccinazioni con Dinamo Basket

Dinamo Sassari, Regione, Ats e Università sarde, tutti uniti per lanciare la campagna di informazione e prevenzione "#IOMIVACCINO, proteggi te stesso e chi ami". L'iniziativa è stata ideata per sottolineare l'importanza dei vaccini quali strumenti di prevenzione, sicuri ed efficaci, nella lotta alle malattie trasmissibili.

#IOMIVACCINO è dedicato al contrasto del papilloma virus (HPV) e del meningococco: è una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto agli adolescenti e ai giovani. Per questo come testimonial del messaggio si è pensato di coinvolgere i campioni della Dinamo basket, un punto di riferimento non solo sportivo per tanti ragazzi: il playmaker biancoblu Marco Spissu, modello di talento, costanza e dedizione alle buone pratiche sportive e agli stili di vita sani, si fa portavoce dell'importanza della vaccinazione.

In occasione della partita tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Vanoli Basket Cremona, l'Ats Sardegna in collaborazione con l'Università e l'Aou di Sassari allestiranno all'interno del Palaserradimigni un gazebo per distribuire ai giovani tifosi e alle loro famiglie il materiale informativo sui metodi di prevenzione di queste due malattie. Inoltre, dopo l'annuncio della campagna di comunicazione da parte dello speaker, i tifosi sassaresi potranno divertirsi con le iniziative che saranno proposte loro durante i timeout. Nel corso dell'anno la campagna di comunicazione #IOMIVACCINO conoscerà nuove declinazioni e coinvolgerà altri target specifici, quali bambini, anziani, donne in stato di gravidanza e operatori sanitari.