Giornate orientamento Ateneo Cagliari

Sarà la tradizionale invasione di studenti: circa diecimila ragazzi delle quarte e delle quinte di 98 istituti superiori avranno la possibilità di dare una sbirciata al loro futuro in occasione delle Giornate dell'orientamento, in programma alla Cittadella universitaria per tre giorni, venerdì 1, sabato 2 e lunedì 4 marzo.

"Un progetto che mette al centro lo studente - spiega la Rettrice dell'Ateneo di Cagliari Maria Del Zompo - per questo ringraziamo la Regione (il finanziamento arriva dai fondi della programmazione Por-Fse 2014/20, ndr) per averci dato l'opportunità imperdibile di migliorare l'orientamento e renderlo ancora più efficace per studenti, famiglie e università: le azioni previste permetteranno maggiore motivazione nella scelta del corso e maggiore efficacia nello studio".

I ragazzi avranno la possibilità di assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi dell'ateneo e di visitare i principali laboratori di alcune facoltà. In particolare potranno conoscere quali sono le eccellenze dell'Università e capire quali sono i possibili sbocchi occupazionali dei singoli corsi.

Una delle novità introdotte nell'edizione 2019 riguarda la presenza della postazione desk del servizio di counseling psicologico di Ateneo. Lo sportello è stato aperto tre settimane fa e si sono rivolti agli esperti 47 studenti: tre hanno terminato, 14 sono ancora inseriti nel percorso, 26 hanno concordato un appuntamento. Inoltre saranno presenti i tutor di orientamento per svolgere attività di supporto e per dare informazioni. Tra le novità anche la presenza della Pontificia facoltà teologica.

Esordio alle giornate anche per Aspal e Confindustria giovani imprenditori. Previste anche attività dedicate agli insegnanti delle superiori. Fra i servizi dell'Ateneo previsto uno spazio dedicato a inclusione e apprendimento.