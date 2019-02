E' sarda la migliore acqua del mondo

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 28 FEB - Nuovo importante riconoscimento per l'acqua Smeraldina, che nei giorni scorsi negli Usa è stata premiata come la migliore acqua in bottiglia del pianeta.

L'acqua minerale naturale che viene prodotta a Tempio Pausania nell'azienda della famiglia Solinas ha vinto il 29/mo "Berkeley Springs International Water Tasting", il premio che si tiene ogni anno nella storica città termale di Berkeley Springs, nel West Virginia.

Si tratta della più grande degustazione e competizione d'acqua al mondo, che accoglie centinaia di acque provenienti dagli Usa e da tutto il pianeta. Quest'anno, nella categoria Best Bottled Water (miglior acqua imbottigliata), la medaglia d'oro è andata appunto all'acqua minerale naturale Smeraldina, un'eccellenza tutta sarda già inserita nella classifica delle dieci migliori acque minerali del mondo dall'autorevole rivista Gayot.

La sorgente si trova in Gallura, a 300 metri di profondità, nel cuore incontaminato di una montagna che era considerata sacra dagli antichi: il Monti di Deu, la Montagna di Dio.

(ANSA).