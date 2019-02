Calcio: nazionale sarda, i convocati

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Prima partita della nazionale sarda di calcio: la rappresentativa dei Quattro mori si scontrerà il 19 marzo a Nuoro con una squadra di giocatori "stranieri" che giocano in Sardegna.

Lunghissima la lista dei convocati: è composta da 50 giocatori e cioè dagli atleti che hanno manifestato la loro disponibilità ad indossare la maglia sarda. Ora saranno gli stessi calciatori a dover rispondere, previo accordo con i loro club, alla 'storica' chiamata. Nell'elenco ci sono anche giocatori di serie A: Aresti, Doratiotto e Deiola del Cagliari, Murru e Sau della Sampdoria. C'è anche Acquafresca, ora al Sion: per lui evidentemente vale la lunga permanenza in Sardegna.

Nella lista c'è pure Laribi dell'Hellas Verona: la madre è sarda. Convocati i fratelli Mancosu, Marco del Lecce e Matteo dell'Entella. Presenti nell'elenco Vigorito del Lecce, Caracciolo e Del Fabro della Cremonese e Pani del Sliema Wanderers.

Non compaiono nella lista dei convocati Sirigu e Barella poiché verosimilmente impegnati, in quei giorni, con la Nazionale azzurra. (ANSA).