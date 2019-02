Poesia: laurea honorem a Valentina Neri

Arriva una laurea honoris causa in Lettere per Valentina Neri. La scrittrice cagliaritana, poetessa e sceneggiatrice, riceverà il riconoscimento su iniziativa della Constantinian University di Rodhe Island, negli Stati Uniti, in gemellaggio con l'ordine dei Cavalieri di Malta. La cerimonia è prevista per sabato 2 marzo nel castello di San Gaudenzio, oasi di verde nel comune di Cervesina (Pavia). Già laureata in Storia dell'arte, Valentina Neri è autrice di romanzi, come "Le donne di Balthus", e di raccolte di poesie, tra le quali "Folliame", tutte opere tradotte in quattro lingue.

La laurea ad honorem premia il suo valore letterario, la verità che i suoi versi raffinati e trasgressivi trasmettono e l'impegno infaticabile per la promozione della poesia non solo nei luoghi istituzionali e accademici ma anche nei quartieri della sua città, Cagliari. Con un unico obiettivo: far giungere l'eco dei versi in luoghi insoliti coinvolgendo le comunità.

"Negli anni questi luoghi - racconta Neri - sono diventati teatro di reading, festival, scuole, università, edifici storici, ma anche angoli degradati del centro e delle periferie, saloni del parrucchiere, macellerie, spazi identitari. La poesia parla un linguaggio universale che tutti possono comprendere e non deve restare, così come la cultura, un qualcosa di elitario. Se si vuole raggiungere un pubblico nuovo occorre farla uscire dai soliti ambiti per avvicinarsi e mescolarsi tra le persone".