Alitalia volerà su Olbia 1-16 aprile

Sarà l'Alitalia a collegare, in regime di continuità territoriale, Olbia con gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino dall'1 al 16 aprile prossimi. La compagnia, unica su tre vettori ad aver risposto alla chiamata della Regione Sardegna, si è infatti aggiudicata le rotte nell'ambito della procedura amministrativa di emergenza aperta dall'assessorato ai Trasporti per garantire i collegamenti anche nella fase di transizione tra la vecchia e la nuova continuità.

"Dopo il rifiuto di Air Italy ad accogliere la proroga del servizio di continuità territoriale comunicato ufficialmente il 12 febbraio scorso, la Regione ha subito attivato la procedura prevista in questi casi per riassegnare le rotte in tempi brevissimi - spiega l'assessore Carlo Careddu - Mi auguro che chi succederà al mio posto porti avanti con lo stesso impegno, rigore e serietà il lavoro importante realizzato sinora".