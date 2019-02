Elezioni Regionali Sardegna: chi è Massimo Zedda, candidato centrosinistra

Massimo Zedda, 43 anni, è il sindaco di Cagliari, in carica da otto anni dopo essere stato riconfermato a larga maggioranza dopo il primo mandato.

Attualmente è anche sindaco della Città metropolitana (che riunisce 16 Comuni dell'hinterland).

E' stato consigliere comunale e, per un breve periodo, consigliere regionale, incarico da cui si era dimesso una volta diventato sindaco.

Figlio di un dirigente del Pci, Zedda ha iniziato a fare politica da giovanissimo per poi essere eletto primo cittadino di Cagliari a soli 35 anni, dopo aver vinto a sorpresa le primarie per il candidato contro l'allora senatore del Pd Antonello Cabras.

Dopo una militanza con il Pds e i Ds, Zedda è passato a Sel, il partito fondato da Nichi Vendola, diventando uno dei principali esponenti. Attualmente non è iscritto ad alcun partito e da indipendente di sinistra, accettando la proposta di candidarsi alla presidenza della Regione, ha riunito i principali partiti di sinistra, movimenti come Italia in Comune di Pizzarotti e altre liste civiche, con l'obiettivo di ripetere, a livello regionale, il clamoroso exploit di Cagliari.