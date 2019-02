Cagliari in emergenza contro la Samp

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - Con sei infortunati e uno squalificato (Joao Pedro), un Cagliari in piena emergenza si presenterà domani al Ferraris per affrontare la Sampdoria. Maran cerca di fare di necessità virtù: "Molti calciatori della rosa non sono a disposizione, ma dobbiamo adattarci alla situazione -ha detto nella conferenza stampa della vigilia. Certo, quando ti mancano tanti giocatori la gestione diventa più problematica, soprattutto nel corso della gara, ma sarebbe sbagliato farsi condizionare. Conterà la prestazione: in passato abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario".

Oltre al fantasista brasiliano sono out Birsa, Klavan, Despodov, Cerri, Thereau e Cacciatore. "Ci mancano diversi elementi specie nel reparto avanzato -dice Maran. In settimana abbiamo provato più soluzioni, ma il modulo non è importante. Non deve cambiare la nostra mentalità: dobbiamo scendere in campo con la testa giusta, portare gli episodi dalla nostra parte con la giusta carica agonistica".