Allerta meteo per vento e mareggiate

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla mezzanotte di venerdì e sino a domenica sera, per l'arrivo in Sardegna di un forte vento da nord-est. Dalle prime ore di sabato il vento di grecale soffierà in particolare sulle coste orientali, sulle bocche di Bonifacio e sulle coste settentrionali dell'isola, con intensità fino a burrasca su tutta la costa orientale. Nelle prime 12-15 ore di domenica 24 febbraio, venti ancora forti, con raffiche di burrasca, sulle coste orientali e settentrionali. Nel corso del pomeriggio di domenica è prevista una graduale attenuazione dei venti. Sulle coste esposte saranno possibili mareggiate, in particolare nella giornata di sabato 23.