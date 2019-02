Latte: Salvini, altri hanno dormito

"Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando da giorni, mentre altri hanno dormito per anni. Sono felice che sia i pastori che gli imprenditori ci riconoscano la testardaggine, la volontà, il dialogo, non la forza ma il ragionamento. Siamo partiti da 60 centesimi, siamo arrivati a 72 e se ora tutti fanno la loro parte il latte tornerà ad essere formaggio". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a Iglesias, prima di in un incontro elettorale in vista delle regionali di domenica prossima in Sardegna, in merito al tavolo nazionale di filiera in programma oggi a Roma per risolvere il problema del prezzo del latte che ha scatenato la protesta dei pastori sardi.