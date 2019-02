Malore alla guida, muore un 67enne

Ha perso il controllo della sua auto, a causa di un malore, ed è finito fuori strada. Un uomo di 67 anni è morto questa mattina a Santadi. Le generalità della vittima non sono state ancora diffuse, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale.

L'uomo stava percorrendo la strada Provinciale 70 quando, arrivato all'altezza della rotonda che conduce a Santadi, quasi in via Roma, si è sentito male. Probabilmente è stato colto da un infarto. Il conducente è svenuto e l'auto è finita fuori strada.

Avvertiti dagli altri automobilisti sono subito arrivati sul posto gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare l'anziano, ma non c'è stato nulla da fare.