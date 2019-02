Latte: pastori donano il sangue a Oristano

(ANSA) - CAGLIARI, 19 FEB - Versano o regalano il loro latte per protesta. Ma donano anche il sangue per tenere accesi i riflettori sulla vertenza: 35 le sacche raccolte durante l'iniziativa straordinaria organizzata oggi a Paulilatino dalla Ats-Assl Oristano, su richiesta della sezione locale Avis e dei pastori del paese.

Dalla prima mattina molti allevatori si sono messi in fila davanti all'autoemoteca per sottoporsi al prelievo. E sono stati tanti anche i loro compaesani che, in segno di solidarietà nei loro confronti, hanno compiuto lo stesso gesto.

Al termine delle donazioni, a tutti i partecipanti, secondo tradizione, è stata offerta una merenda. Ma questa volta, al posto delle brioche e dei succhi di frutta, il pasto è stato a base di formaggi e latticini.

Una scelta non casuale. L'obiettivo era sempre quello di richiamare ancora una volta l'attenzione sulla vertenza.

"Ringraziamo di cuore i pastori, la sezione Avis di Paulilatino e tutte le persone che oggi hanno voluto portare questo importante contributo - ha dichiarato il direttore dell'Assl di Oristano, Mariano Meloni - li ringraziamo per aver scelto di incanalare la loro rivendicazione in una forma di protesta costruttiva, solidale e davvero preziosa per i pazienti".

