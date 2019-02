Salvini, concretezza Lega in Sardegna

"Senza promettere miracoli andremo a riaprire una parte degli ospedali che la sinistra ha chiuso. Poi ci sono strade e ferrovie da sistemare, sull'immigrazione abbiamo già dato risposte, perché quest'anno in Sardegna ci sono stati zero sbarchi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Ozieri davanti a un migliaio di sostenitori, in vista delle regionali di domenica.

Quanto al lavoro, "dopo quota cento e smantellamento della legge Fornero lavoriamo per la riduzione delle tasse. Il voto di domenica è fondamentale perché è la Regione che gestisce scuole, strade, case popolari, contributi agli agricoltori e ai pescatori. Conto in un voto di orgoglio da parte di questo popolo straordinario, che ha una sua bandiera e una sua lingua". Sui trasporti: "Non si possono dare milioni di euro ai privati, che poi impongono prezzi fuori di testa per i traghetti. E servono più aerei per chi vuole studiare, lavorare o andare a farsi curare fuori dall'isola. Non promettiamo miracoli ma la concretezza della Lega arriverà presto anche in Sardegna".