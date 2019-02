Latte: Martina (PD), serve un fondo

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Spero che domani Regione e Governo chiudano un accordo coi pastori per gestire la crisi del prezzo del latte ovino in Sardegna. Il modello può essere quello che noi abbiamo usato con successo negli anni passati per il latte bovino. Serve un fondo per gestire la fase emergenziale, il ritiro straordinario di latte lavorando anche sul sostegno agli indigenti. Dubito si arrivi a 1 euro al litro nelle prossime ore, le sparate di Salvini non stanno in piedi. Ci si può arrivare in qualche mese. E Di Maio che da la colpa all'Europa e' semplicemente ridicolo. Dimostra di non sapere quello di cui si parla. La questione di fondo invece rimane un prezzo equo tra domanda e offerta e una programmazione della produzione nella filiera senza speculazioni che metta in sicurezza agli allevatori". Lo afferma il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina.