Latte: drappo bianco in market Végé-Isa

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Gruppo VéGé e Gruppo ISA solidarizzano con le rivendicazioni del mondo agropastorale sardo esasperato dalle quotazioni al ribasso del latte ovino conferito per la trasformazione in pecorino sardo e derivati.

"Essendo noi azienda di territorio, basata a Villacidro, nei nostri supermercati privilegiamo da sempre i prodotti sardi - dichiara Giovanni Muscas, fondatore e presidente onorario del Gruppo ISA - Auspichiamo che il tavolo di filiera convocato stabilisca regole che determinino il giusto compenso per i produttori, tutelando anche le piccole realtà locali".

"Tutti gli attori della filiera - auspica Muscas - dovrebbero perseguire in sinergia l'obiettivo di valorizzare i prodotti del settore lattiero-caseario ovino, vero tesoro dell'economia sarda, soprattutto con politiche di marketing e di tutela della qualità. A sostegno della lotta dei pastori sardi inviteremo tutti i nostri punti vendita diretti ed affiliati ad esporre un drappo bianco con la scritta #iostoconipastorisardi".