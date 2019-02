Cagliari, ecco nuovo ascensore S.Chiara

(ANSA) - CAGLIARI, 12 FEB - Sono stati conclusi i lavori per il nuovo ascensore delle scalette di Santa Chiara a Cagliari.

Ora manca solo il collaudo dell'ufficio ministeriale preposto, l'Ustif, e poi l'infrastruttura potrà entrare in servizio collegando in pochi secondi il quartiere di Castello con piazza Yenne. L'investimento complessivo per questo intervento è di circa un milione di euro. Oggi il sopralluogo della Commissione Mobilità della città metropolitana di Cagliari.

Il nuovo ascensore, ad azionamento elettrico, ha una portata di 900 Kg ed una capienza di 12 persone. E' costituito da un castelletto in ferro, con tamponamenti laterali in vetro.