Air Italy, stop a voli agevolati Olbia

Air Italy ha comunicato formalmente che non firmerà la proroga per la continuità territoriale sui voli agevolati da e per Olbia dall'1 al 16 aprile, dove esiste un "buco" tra il sistema attuale e il nuovo.

Lo ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti, Carlo Careddu, al termine dell'incontro che si è tenuto a Villa Devoto, presenti il governatore Francesco Pigliaru e i vertici di Air Italy. "A questo punto scatta una procedura d'emergenza - ha detto Careddu - gli uffici stanno già verificando il da farsi. Si cercherà di individuare un vettore nelle stesse rotte.

Cercheremo di essere veloci e rapidi perché questi sedici giorni sono fondamentali, si apre la stagione e le attività ricettive, è il periodo della Pasqua e gli operatori sono preoccupati, e noi daremo subito una risposta". Non è escluso che le tratte possano essere servite da Alitalia, che si è aggiudicata il nuovo bando per la continuità territoriale aerea anche sulle rotte su Olbia.