Cagliari, inaugurato nuovo spazio verde

Cagliari ha un nuovo spazio verde attrezzato. E' stato aperto al pubblico questa mattina nel nuovo borgo di San Bartolomeo. Un'area con un'attenzione particolare verso la sostenibilità: niente pavimentazioni impermeabili ma solo superfici drenanti. Sono 6.500 metri quadri attrezzati con panchine e cestini portarifiuti e abbelliti con grandi piante di ulivi e 6 esemplari di Jacarande, che con la loro ombra e le splendide fioriture ornano già molti spazi cittadini.

Un vasto spazio verde nel quale si è voluto ricreare un habitat tipicamente mediterraneo con la piantumazione di 150 piccole piante di noce e mandorlo e di 2.500 arbusti di corbezzolo, mirto, lentischio, viburno e rosmarino, molti dei quali messi a dimora dai ragazzi delle scuole in occasione della festa degli alberi.

Uno spazio dunque per la sosta e per trascorrere qualche momento di totale relax in un accogliente e riservato giardino pubblico al quale si accede da via Raffaello Delogu. A fianco è stata realizzata un'area destinate ai cani, una delle più grandi realizzate in città, alberata con piante di oleandro e carrubo e dotata di panchine e fontanelle.

"San Bartolomeo può diventare un vero e proprio modello di sostenibilità - ha detto l'assessore al Verde pubblico, Paolo Frau - Abbiamo fatto richiesta alla Regione per ottenere un altro ettaro di terreno per espandere il parco, in modo da avere l'intero quartiere circondato da una vastissima area verde".