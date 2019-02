Storia di Cagliari in libro della Cciaa

"La Camera di Commercio si riappropria di un ruolo all'interno della città, dell'area metropolitana di Cagliari, occupandosi dell'aspetto culturale e della diffusione della cultura. Per noi questo è un giorno di festa". Così il presidente dell'Ente camerale del capoluogo Maurizio de Pascale, nel suo intervento per presentare "A passeggio per Cagliari: la città vista dalla Camera di Commercio", il volume edito dalla stessa Cciaa e realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, che racconta, grazie alle opere dell'artista Enzo Loy e alla penna di Mario Pintor, il passato e il presente della città.

"Uno sguardo che dalle finestre del palazzo camerale si allarga per abbracciare l'intera città alla ricerca dei suoi patrimoni più preziosi: architettura, arte, saperi e tradizioni - spiegano dall'Ente camerale - il mix che fa di Cagliari una città turistica. Il volume è una raccolta di vedute e di articoli dedicati dai due autori alla città (ex funzionari della Camera di commercio, ndr) che con uno sguardo al passato offre importanti spunti per ripensare il presente guardando al futuro".

Il percorso narrativo del volume è scandito da una serie di 12 tempere e 11 disegni realizzati da Enzo Loy intercalati da 40 articoli di Mario Pintor, pubblicati sulle riviste della Camera di Commercio "Cagliari Economica" e "Sardegna Economica" negli anni Cinquanta e Sessanta. "Sfogliare questo volume mi ha emozionata - ha detto la vice sindaca di Cagliari, Luisa Anna Marras nel corso del suo intervento - in quelle pagine si vede la storia di Cagliari e il suo cambiamento. È un volume che mette in evidenza il patrimonio che abbiamo e che dobbiamo tutelare e far crescere". Sono poi intervenuti Graziano Milia per la Fondazione di Sardegna e il presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti, Francesco Birocchi.