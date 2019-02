Latte, Centinaio a giorni in Sardegna

"La settimana prossima sarò in Sardegna a parlare con gli agricoltori. Come Governo stiamo ripensando a tutta la questione dei Consorzi per quanto riguarda il latte di pecora". Lo annuncia il Ministro delle politiche agricole alimentari, Gian Marco Centinaio, a Milano commentando la situazione critica del comparto del latte ovino nell'Isola, dove sta montando la protesta dei pastori perché il prodotto viene pagato 60 centesimi al litro: per questo molti produttori stanno buttando il latte. Nel frattempo, il confronto tra organizzazioni e industriali è fermo al palo: senza un'intesa sul prezzo il mondo delle campagne è pronto a scendere nuovamente in piazza.

"Abbiamo messo sul tavolo del Consorzio la proposta di cercare di esportare il più possibile questa tipologia di latte - spiega Centinaio - molto apprezzata in Asia, tanto che in Cina esiste un progetto con il latte in polvere che viene dalle pecore. Stiamo cercando di dare agli agricoltori alternative che non siano solo quelle tradizionali".