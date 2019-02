Bper rileva 49% Banco Sardegna

Bper ha acquistato dalla Fondazione Banco di Sardegna il 49% del capitale del Banco di Sardegna non ancora in suo possesso. Il pagamento, si legge in una nota, avviene attraverso l'emissione a favore della Fondazione Banco di Sardegna di 33 milioni di nuove azioni e di un corrispettivo cash di 180 milioni di euro. Le nuove azioni, pari al 6,42% del capitale di Bper post aumento riservato, faranno salire la quota della Fondazione nel capitale della banca emiliana al 9,4% circa.

La parte in denaro del pagamento verrà utilizzata dall'ente per comprare un bond subordinato At1 del valore nominale di 150 milioni di euro e prezzo di sottoscrizione di 180 milioni, che pagherà una cedola annua dell'8,75%. Grazie all'operazione Bper migliorerà gli indicatori patrimoniali Cet1 di 50 punti base e il tier 1 di 90 punti base.