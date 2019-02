Asinara,passo avanti per servizio idrico

Il Comune di Porto Torres e Abbanoa hanno stipulato la convenzione per ricomprendere l'Asinara nel sistema idrico integrato. Il documento, sottoscritto dal sindaco Sean Wheeler e dall'amministratore unico della società Abramo Garau, è conseguente all'accordo di programma firmato il 31 ottobre anche dall'assessorato regionale dell'Industria, dal Parco nazionale dell'Asinara e dalla Conservatoria delle coste.

Il piano degli interventi prevede un percorso preciso: l'elaborazione dello stato di consistenza delle infrastrutture idriche nell'isola, l'individuazione degli interventi prioritari e urgenti e l'elaborazione del piano delle opere, le condizioni di trasferimento di gestione del servizio idrico integrato, l'individuazione dei lavori da inserire nel progetto di Cala d'Oliva e infine l'espletamento delle procedure di gara per la progettazione e l'esecuzione degli interventi.

Entro 60 giorni dalla firma della convenzione, Abbanoa produrrà una relazione tecnica dello stato di consistenza con l'indicazione delle condizioni di conservazione del sistema idrico e il cronoprogramma degli interventi propedeutici al trasferimento di gestione del servizio. Quest'ultimo avverrà in seguito a un altro atto, elaborato dall'Egas e sottoscritto anche da Abbanoa e dal Comune di Porto Torres.

"Abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti per parificare finalmente l'Asinara anche al resto della Sardegna e darle così l'importanza che merita, dotandola quindi di un sistema idrico più performante e gestito dagli enti preposti - commenta il sindaco Wheeler - continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma mi potrò dire pienamente soddisfatto quando questi atti formali si tramuteranno in progetti e interventi concreti. Il mio augurio, la mia speranza e infine l'attenzione mia e della città, sono dirette all'effettiva realizzazione dei lavori nell'ottica di uno sviluppo turistico dell'isola".