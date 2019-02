Tassa rifiuti azzerata per over 70 soli

Le persone anziane che vivono da sole potranno godere dell'esenzione sulla tassa dei rifiuti. Lo ha deciso la Giunta comunale di Nughedu Santa Vittoria (Oristano), guidata dal Sindaco Francesco Mura, che porterà la proposta in Consiglio comunale.

Si tratta di una novità assoluta nella gestione della tassazione comunale che consentirà agli anziani single over 70 di non versare alcuna somma per la Tari.

Secondo l'Istat in Sardegna la tipologia di famiglia più diffusa è quella senza figli (31,8%) seguita da quella con 1 (27.3%). "Un dato che deve far riflettere - spiega il sindaco Francesco Mura - Le Amministrazioni comunali sono chiamate a costruire un nuovo Welfare per gli anziani soli e sono costretti a vivere con una pensione minima". Persone rimaste sole per effetto del fenomeno dello spopolamento. "Nella maggior parte dei casi sono famiglie monogenitoriali, in situazione di vedovanza, i cui i figli hanno lasciato il paese per trovare fortuna nel resto d'Italia o all'estero".

Lo sgravio del 100% della Tari per i single over 70 si aggiunge all'esenzione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, per tutti i contribuenti del paese dell'Oristanese.

La tassazione comunale resta comunque invariata. "Particolare importante - conclude il primo cittadino - l'esenzione della Tari per gli anziani non incide sul resto dei cittadini. Il metodo di calcolo proposto dal Fisco consente infatti un abbattimento totale della tassa per una quota inferiore al 7 percento del totale della spesa del servizio comunale".