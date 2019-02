Frutta secca per le delusioni amorose

Conto alla rovescia per San Valentino. Ma l'amore non è al primo posto: ad esempio le preoccupazioni che riguardano il lavoro coinvolgono un sardo su due. Mentre le questioni di cuore affliggono una persona su quattro. Lo rivela una ricerca realizzata da mUp Research nel mese di dicembre per conto di American Pistachio Growers. Ricordi (34%) e viaggi (21,4%) regalano le emozioni più intense tra gli intervistati. Per chi soffre di pene d'amore, il conforto degli amici è spesso la soluzione prediletta (32%), al secondo posto si trova lo sport: il 27% degli intervistati, infatti sfoga l' amarezza tenendosi in forma.

L'indagine riguarda anche il cuore, questa volta in senso fisico. E, quando si parla di cibi salutari per il cuore, la frutta secca - ricca di grassi "buoni" polinsaturi e monoinsaturi - secondo il report è l'alimento largamente preferito da più di un sardo su due (51,9%), superando significativamente altri cibi amici del cuore come sgombro (19,8%), aglio (12,2%) e cereali integrali (11,5%). E in particolare, fra quelli che prediligono la frutta secca per le sue virtù salutari, i pistacchi sono la varietà preferita dal 38% dei sardi. Fra le attività aerobiche salutari per il cuore, la camminata è di gran lunga la più gradita: più di un sardo su due (52,9%), preferisce tenersi in forma passeggiando. Come comfort food "consolatorio", i dolci sono senz'altro la tipologia di alimento più 'vicina' al cuore dei sardi (44,3%), seguono la frutta secca, scelta dal 19,1%, e quasi a pari merito vino/champagne (15,6%) e un bel piatto di pasta (15%).