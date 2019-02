Regione a AirItaly, senso responsabilità

Sguardo puntato su Olbia, dove è in corso l'assemblea dei lavoratori di Air Italy convocata per un incontro con il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov. Tema all'ordine del giorno: il futuro della compagnia in Sardegna dopo che il nuovo bando per le rotte agevolate da e per l'Isola è stato vinto da Alitalia, lasciando a bocca asciutta il vettore con base a Olbia.

Una riunione alla quale possono partecipare solo i dipendenti muniti di badge, mentre i sindacati avranno modo di confrontarsi con i vertici della compagnia venerdì 8. Non c'è neppure l'assessore regionale dei Trasporti, Carlo Careddu, che aveva chiesto al vettore di poter intervenire all'assemblea. Ed esprimere le sue preoccupazioni soprattutto per la mancata sottoscrizione della proroga della continuità territoriale aerea sullo scalo di Olbia dall'1 al 16 aprile.

"Air Italy ci ha detto che la questione sarebbe stata trattata nel cda che si è svolto ieri ma ad oggi non ha comunicato ancora nulla", dice all'ANSA Careddu. Così si rischia che il periodo di Pasqua resti scoperto. Spero quindi che prevalga il senso di responsabilità e mi auguro che la compagnia, dopo che ha avuto duri confronti con la Regione, non individui la politica come facile capro espiatorio della mancata assegnazione delle rotte sul nuovo bando e non si sottragga alle proprie responsabilità. Non c'è stato nessun bando discriminatorio - spiega Careddu - e le regole permettono al vettore, se ritiene, di poter accettare gli oneri di servizio pubblico senza compensazioni economiche, almeno per un anno".

Un appello in questo senso è già stato lanciato dalla Cgil della Gallura che ribadirà l'invito ai vertici di Air italy durante l'incontro dell'8 febbraio a cui seguirà quello tra la compagnia e la Regione precedentemente fissato per martedì 12.

Nel frattempo Federalberghi incalza il vettore: "La compagnia aerea Air Italy sta provocando un danno economico e sociale agli operatori turistici, che hanno necessità di avere immediata certezza di poter prenotare per i loro clienti i voli fra Milano, Roma e l'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda", dice Paolo Manca, presidente regionale dell'associazione.