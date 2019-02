Cani in canale di scolo, salvati

Due cani sono stati soccorsi dai vigili del fuoco a Quartu Sant'Elena. Gli animali erano finiti in un canale di scolo dell'acqua in via Pianosa, in località Foxi. La proprietaria vedendo i due cani in difficoltà ha chiamato il 115. Sul posto sono arrivate una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco con il supporto del nucleo Saf (Speleo, alpino, fluviale) e il Nucleo sommozzatori. Nel giro di pochi minuti i pompieri sono riusciti a salvare i due cani che sono stati riaffidati alla proprietaria. Erano infreddoliti e spaventati, ma non feriti.