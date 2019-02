Basket: Dinamo sfida Larnaca per primato

La Dinamo Banco di Sardegna chiude mercoledì 6 febbraio al PalaSerradimigni di Sassari (appuntamento alle 20.30) la seconda fase della Fiba Europe Cup affrontando i ciprioti dell'Aek Larnaca. La squadra di coach Vincenzo Esposito va a caccia di una vittoria per scacciare i fantasmi delle due sconfitte consecutive subite in campionato e consacrare il primo posto nella classifica del girone di Europe Cup, davanti a Varese.

Con la qualificazione al turno successivo già in tasca, Esposito annuncia che darà spazio agli uomini del roster che finora ha impiegato meno, anche per far rifiatare i titolari in un momento in cui l'infermeria di piazzale Segni ha il suo daffare. "La partita contro Larnaca servirà per confermare il primo posto nel girone - spiega Esposito - fattore che ci sarà utile nel Round of 16 per poter disputare il ritorno nelle mura amiche. Visti i problemi di organico attuali useremo il Game 6 per continuare a inserire meglio i nuovi arrivati e anche per dare spazio ai giocatori che hanno un minutaggio inferiore in campionato".

"Larnaca - avverte il coach - è una squadra che, come ha dimostrato mercoledì scorso, vuole lottare per 40 minuti e andrà rispettato come ogni avversario. Anche se arriviamo con poche energie dopo lo sforzo di domenica, vogliamo chiudere il girone con una vittoria, usando però la gara per sistemare alcuni aspetti che non hanno funzionato contro Brindisi".