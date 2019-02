Cagliari dedica una piazza a Maria Lai

Una piazzetta a Castello dedicata all'artista Maria Lai: la cerimonia di intitolazione, in occasione del centenario della nascita, è in programma martedì 5 febbraio alle 11.30. Scelto uno spazio storico nel quartiere tra via del Fossario e via del Duomo. Il via libera del Comune di Cagliari è arrivato dopo la proposta degli scolari e degli studenti dell'istituto comprensivo Santa Caterina nel quadro di un progetto scolastico dedicato alla toponomastica femminile.

Maria Lai un'artista di Ulassai, in Ogliastra, ma fortemente legata a Cagliari: visse nel capoluogo negli anni Trenta prima di trasferirsi a Roma e poi a Venezia per gli studi d'arte. E a Cagliari visse ancora nella seconda metà degli anni '40, insegnando al Tecnico femminile. Proprio nel capoluogo isolano Maria Lai iniziò ad esporre negli anni '50, prima di intraprendere la lunghissima carriera espositiva che da Roma la portò anche a Miami alla Fiera internazionale d'arte contemporanea, un anno prima della sua scomparsa nel 2013.