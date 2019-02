Forestas: nuova protesta giovedì 7

(ANSA) - CAGLIARI, 2 FEB - Nuova protesta dei lavoratori di Forestas. Il sindacato Sadirs per giovedì 7 febbraio ha indetto un sit-in, con un'assemblea pubblica aperta a tutti i lavoratori, sotto il palazzo del Consiglio regionale "per seguire i lavori dell'Aula - fanno sapere - e attendere ancora una volta una risposta dalla politica isolana, dopo l'impugnazione della L.R. 43/2018 da parte del Governo, che sostiene che la Regione non possa gestire il proprio personale (dipendenti pubblici regionali di Forestas) in modo efficiente ed uniforme alle altre Agenzie regionali".

Il Consiglio regionale è convocato proprio giovedì prossimo, alle 10:30, con all'ordine del giorno la proposta di legge in materia di modifica della legge regionale n. 43 del 2018 (Trattamento personale Forestas) ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento consiliare.