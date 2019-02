Basket: Dinamo attende visita Brindisi

Prima in Europa, in zona playoff in campionato, dentro la Final Eight di Coppa Italia. Una Dinamo Banco di Sardegna in grandissima fiducia domenica ospiterà la New Basket Brindisi.

Alle 18 al PalaSerradimigni i ragazzi di Vincenzo Esposito cercano conferme. Tagliato Pettewey, saltato Bamforth per infortunio, presi McGee e Carter, Sassari si è trovata senza Pierre, in recupero, e deve rinunciare a Smith. Eppure il Banco si gode un momento magico, come confermano le tantissime vittorie con cui è iniziato il 2019. "Merito dei ragazzi e di quello che stanno facendo in queste settimane", dice Esposito. I risultati "sono sotto gli occhi di tutti".

Ma a rallegrarlo è "il lavoro che stanno facendo in una situazione di difficoltà", afferma. "I ragazzi stanno mostrando carattere e un atteggiamento giusto - dice il tecnico casertano - dopo la sconfitta di domenica abbiamo ribaltato la differenza canestri con Varese, per provare a chiudere primi in Europe Cup".

I temi tecnico-tattici della sfida con Brindisi, a queste condizioni, sono secondari. "La squadra ha capito che godendosi le vittorie e lavorando sulle sconfitte una gara per volta si cresce e si matura gradualmente, questo è il nostro obiettivo - conclude il coach - ci attende una gara difficile e non saremo al completo, ma siamo in casa e sfrutteremo il calore del nostro pubblico per stare nelle prime otto e prepararci al meglio per la Coppa Italia".