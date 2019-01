Orientamento, 29 studenti in 14 aziende

Ventinove alunni di cinque istituti superiori e 14 aziende, che hanno accolto e ospitato i ragazzi, hanno operato insieme nella realizzazione un'efficace attività orientativa all'interno delle diverse professioni, facendoli entrare in diretto contatto con le problematiche strategiche e gli aspetti pratici connessi alla fase operativa di uno specifico lavoro. Il progetto si è articolato attraverso l'attività del JobShadowing, di provenienza anglosassone, cioè "la formazione tramite osservazione diretta in una situazione di lavoro". Un programma che si è chiuso oggi con l'ultimo step di Camera Orienta, incentrato sull'orientamento al lavoro e sulla cultura d'impresa dedicato alle scuole e organizzato dalla Camera di commercio di Cagliari attraverso l'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese.

"Il percorso che si è appena concluso è molto importante perché si tratta di affiancare un professionista nel suo lavoro - dice il segretario generale delle Camere di Commercio di Cagliari e Oristano, Enrico Massidda - La Camera di Commercio di Cagliari ha la fortuna di lavorare per poter supportare il mondo delle imprese. Ha anche il privilegio di poter operare in maniera concreta. Questa, è una missione molto importante che negli ultimi anni si è arricchita di progetti come questi".

Laura Congia, del Centro Servizi Promozionali per le Imprese, ha, invece, rimarcato come il "progetto Camera Orienta prevede diverse attività. L'obiettivo è quello di favorire la conoscenza del mondo delle imprese agli studenti. Le Camere di Commercio, a livello nazionale, svolgono proprio un ruolo di supporto per evitare la "frattura" tra il mondo delle imprese e la scuola. A questo, si aggiunge poi, il sostegno per l'avvio di nuove attività professionali" Tra le testimonianze quella di Paolo, 17 anni del Liceo Siotto, ha raccontato di "aver imparato a relazionarsi con i clienti e a essere attento e responsabile sul posto di lavoro. È stata sicuramente un'esperienza positiva".